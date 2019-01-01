إيمري يفضل الصبر في التعامل مع نيكولاس بيبي

إيمري مدرب آرسنال يفضل تدرب بيبي بمفرده عن مشاركته أمام برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أوناي إيمري إن الصبر في التعامل مع نيكولاس بيبي يعد الخيار الأفضل قبل أيام من بداية الموسم الجديد للبريميرليج.

وكان بيبي قد انضم إلى آرسنال رسميًا الأسبوع الماضي قادمًا من ليل الفرنسي كأغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني.

ولم يشارك بيبي مع آرسنال في المواجهة الودية أمام برشلونة في كأس جوان جامبر، تلك التي أقيمت مساء الأحد الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

وحول ذلك، قال أوناي إيمري إن بيبي لا زال مستجدًا ويحتاج إلى بعض الوقت حتى يتطبع بطباع الفريق ويصبح جاهزًا للتحديات المقبلة.

وأضاف: "شخصيًا أفضل أن يتدرب بيبي بمفرده لفترة على أن يشارك في أي مباراة ودية قد تضر بلياقته خلال الموسم"

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يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز سينطلق في موسمه الجديد مساء الجمعة، وتحديدًا في التاسع من أغسطس الحالي.