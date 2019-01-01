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كأس الاتحاد الإنجليزي

إيمري يرحب بالعمل مع مونشي في أرسنال

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العديد من التقارير أكدت اهتمام أرسنال بتعيين مونشي بعد رحيل سفين ميسلنتات
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أبدى أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، إعجابه بالقدرات الكبيرة لمونشي المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي.

الثنائي عملا معاً خلال فترة تواجدهما مع إشبيليه، قبل أن ينضم إيمري لباريس سان جيرمان ثم أرسنال ومونشي إلى روما.

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ومع رحيل سفين ميسلنتات رئيس كشافة أرسنال في فبراير القادم، انتشرت بعض التكهنات حول قدوم مونشي للنادي اللندني.

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وعلق إيمري على هذه الإمكانية:"عملت معه جيداً 3 سنوات ونصف في إشبيليه وعلاقتي جيدة به".

وأضاف:"كل ما يمكنني قوله أنه شخصية رائعة ويتمتع بقدر كبير من الاحترافية، استعانة أرسنال به ليس من مسؤولياتي".

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وتابع:"أهم شيء هو الهدوء والحصول على الوقت الكافي لإيجاد الشخص المناسب، وسأرحب بأي مدير رياضي يختاره أرسنال".

تصريحات إيمري جاءت بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرسنال الجمعة القادم ضد مانشستر يونايتد بكأس الإتحاد الإنجليزي.

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