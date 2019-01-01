إيمري كان: يوفنتوس عائلة كبيرة ورامسي صفقة جيدة

لاعب الوسط يُرحب بالوافد الجديد على قلعة تورينو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف إيمري كان لاعب وسط يوفنتوس النادي الإيطالي بالعائلة الكبيرة، مرحبًا بقدوم "البطل" آرون رامسي.

وكان يوفنتوس قد أعلن تعاقده مع رامسي في صفقة مجانية جديدة عقب نهاية عقد الويلزي مع آرسنال، وتحدث لاعب ليفربول السابق والذي انضم للسيدة العجوز في صفقة مجانية كذلك الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع ليفربول بإعجاب كبير عن الوافد الجديد.

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إذ قال لصحيفة توتوسبورت "لعبه كل تلك المباريات مع آرسنال وإحرازه لكل تلك الأهداف يعني أنه بطل. لعبت ضده عدة مرات وكان دومًا يثير إعجابي. سيكون صفقة جيدة لنا".

أضاف حول ناديه الإيطالي "النادي هنا حقًا مثل العائلة الكبيرة. الروح في غرفة الملابس مماثلة لتلك التي عشتها مع ليفربول، لكني أحبها حقًا هنا في يوفنتوس، لأن الأمر ليس مجرد مجموعة من الأبطال، بل مفهوم الفريق والمجموعة، هو معنى نشعر به بقوة".