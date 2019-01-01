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الدوري الإنجليزي الممتاز

إيمري: خسارة مُحبطة ولازلنا نبحث عن تعاقدات

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تصريحات المدرب الإسباني عقب الخسارة المخيبة للآمال ضد وست هام بالدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يرى أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن فقدان الكرة كثيراً في خط الوسط، كان سبب خسارة فريقه ضد وست هام.

أرسنال تلقى هزيمة جديدة بهدف نظيف من الهامرز اليوم السبت، في إطار الجولة الثانية والعشرين من البرييميرليج.

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إيمري قال بعد المباراة:"فقدنا الكرة بشكل متكرر في خط الوسط".

وأضاف:"خسارة 3 مباريات خارج الأرض بآخر أربعة شيء محبط جداً وأمر يدعو للقلق، علينا أن نظهر بشكل تنافسي أكبر من ذلك".

وأضاف:"كان يمكننا التحسن في الشوط الثاني ولكن هدفهم ساهم في تغيير المباراة تماماً، ودفاعهم ساعد أيضا على ترجيح كفتهم".

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التعاقد مع لاعبين جدد في يناير:"النادي يعمل حالياً، ولكني سعيد بالمجموعة الحالية التي أمتلكها، يجب الاستمرار والعمل بنفس الطريقة لاستعادة الثقة".

جدير بالذكر أن الخسارة جمدت رصيد أرسنال عند 41 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع.

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