إيمري تشان: لست سعيداً في يوفنتوس

الدولي الألماني خارج الحسابات في تورينو

تويتر هيثم محمد

أبدى إيمري تشان، الدولي الألماني، امتعاضه من وضعيته الحالية مع ناديه يوفنتوس، وأكد أنه ليس سعيداً بابتعاده عن المشاركة.

تشان كان عبر في السابق عن رغبته في الرحيل حال علمه بنية ناديه استبعاده من قائمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما أثار مشكلة كبيرة حينها.

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وقال تشان للصحافة بعد مباراة ألمانيا والأرجنتين: "في اللحظة الحالية لست سعيداً، لا أشارك كثيراً كما كان الحال الموسم الماضي، وقتها لعب عديد المباريات الهامة وأديت جيداً".

وأضاف: "لم أحصل بعد على فرصتي، ولكن أعتقد سأتحصل عليها مع عودتي من المنتخب، أنا أدين بالفضل للوف لأنه استدعاني لألمانيا رغم عدم لعبي كثيراً".

وتعادلت ألمانيا ودياً مع الأرجنتين بهدفين لكل جانب مساء الأربعاء، ولم يشترك تشان وجلس على مقاعد البدلاء.