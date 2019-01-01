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إيمري: أردت أليكسيس سانشيز في باريس سان جيرمان

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Getty Images
مدرب آرسنال الحالي أحد المعجبين بمهاجم مانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال إعجابه بأليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، موضحًا أنه أراد التعاقد معه حين كان مسؤولًا عن الإطار الفني لباريس سان جيرمان.

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وكان عقد سانشيز مع آرسنال سينتهي بعد عام واحد خلال صيف 2017، وقد ارتبط بالعديد من الأندية ضمنها باريس سان جيرمان، إلا أن النادي الفرنسي تعاقد في النهاية مع الثنائي نيمار وكيليان مبابي.

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فيما وقع المهاجم التشيلي لمانشستر يونايتد بعد 6 أشهر وخلال انتقالات يناير 2018، وقد نجح في إحراز واحد من ثلاثية فريقه ضد آرسنال في مباراة الدور الرابع من كأس إنجلترا مساء أمس السبت على ملعب الإمارات.

وقال إيمري عن اللاعب "هو لاعب ممتاز وقد أردته في باريس سان جيرمان، فكرت أنه قادر على مساعدتنا. لم ننجح في هذا بسبب عدة ظروف، تحدثنا عن العديد من اللاعبين المهمين وقتها وكان بينهم أليكسيس، لكننا لم ننجح في ضمه في النهاية".

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