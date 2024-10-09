"كواليس تحوله من فرنسا إلى إسبانيا" .. إيمريك لابورت يخرج عن صمته

اللاعب كتب المجد مع إسبانيا باعتلاء عرش أمم أوروبا 2024..

كشف النجم الدولي إيمريك لابورت، قلب دفاع نادي النصر السعودي، عن كواليس "تمثيله" المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بدلًا من نظيره الفرنسي.

لابورت ولد في مدينة أجان جنوب غرب فرنسا، حيث بدأ مسيرته الكروية هُناك، قبل أن ينتقل إلى الفئات السنية لنادي أتلتيك بيلباو الإسباني، الواقع في أقليم الباسك؛ حيث تعود أصول أجداده.

وعن ذلك يقول لابورت في تصريحات مع "راديو مونت كارلو": "انتظرت فترة طويلة لكي ألعب مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.. لقد مرت السنوات، والأمر دائمًا كان هو نفسه مع المدرب".

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واعترف مدافع نادي النصر أنه كان يملك رغبة كبيرة، في اللعب على المستوى الدولي مع المنتخبات؛ لذلك.. قرر في النهاية اختيار إسبانيا بدلًا من فرنسا.

وأوضح إيمريك لابورت أنه تبادل الآراء مع ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في عديد المناسبات؛ حيث أبلغه أنه يرى بأن مستواه الفني يؤهله للعب مع الديوك؛ قائلًا: "لكن.. لم تكن علاقتنا هي الأفضل".

وأشار لابورت إلى أنه بعد عديد المناقشات مع ديشان، وصل لقناعة تامة مفاداها: "أن كل شخص يسير في الطريق الذي يختاره، ولا حاجة للتفكير أكثر بعد الآن"؛ في تأكيد على أنه في تلك اللحظة أغلق الباب في وجه المنتخب الفرنسي تمامًا.

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا قام باستدعاء إيمريك لابورت - لأول مرة - في عام 2021، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ حيث افتتح مبارياته الدولية بمواجهة البرتغال "وديًا"، يوم 4 يونيو من نفس العام.