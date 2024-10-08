"إنه الحل الوحيد الآن ولا تتفاجأوا بهذا الأمر!" .. إيمريك لابورت يعلن استعداده لـ"الإضراب"

لابورت "الغاضب" يخرج عن صمته..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. أعرب الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، استعداده للدخول في "إضراب"؛ بسبب ما اسماه بـ"الوتيرة الجهنمية" للمباريات.

وخلال الأيام الماضية.. دعا أكثر من نجم عالمي إلى "الإضراب"، بسبب كثرة المباريات الرسمية في الموسم الرياضي الواحد؛ وعلى رأسهم النجم الإسباني رودري، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تعرض لإصابة بـ"قطع كامل في الرباط الأمامي للركبة".

وكشف لابورت عن دخوله في مناقشات مع عددٍ من زملائه في المنتخب الإسباني، خلال فترة التوقف الدولي الحالي؛ من أجل اتخاذ بعض الإجراءات الرسمية، ضد ضغط المباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لابورت أشار في تصريحات مع "راديو مونت كارلو"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب يضطر لخوض ما بين 70 إلى 80 مباراة رسمية، في الموسم الرياضي الواحد.

وأضاف مدافع النصر: "القائمون على كرة القدم أصبحوا يفكرون في المال فقط.. لقد استحدثوا بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية بـ(النظام الجديد)".

واعتبر إيمريك لابورت أن "إضراب" اللاعبين، أصبح هو الحل الوحيد الآن؛ لإيصال رسالة إلى المسؤولين، تؤكد غضبهم الشديد واعتراضهم على كثرة المباريات، التي تؤثر على جودة الأداء في أرضية الملعب، ثم تؤدي إلى الإصابات الخطيرة.

واختتم لابورت تصريحاته؛ بالقول: "كل عام يزداد الأمر سوءًا؛ لذا.. لا يجب أن يتفاجأ أي شخص، إذا قام اللاعبين بـ(الإضراب)، نحن في منتخب إسبانيا على سبيل المثال، افتقدنا العديد من الأسماء؛ بسبب الإصابات".