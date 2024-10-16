بعد نفيه مفاوضات ريال مدريد .. استهداف جديد يهدد بقاء إيميريك لابورت مع النصر

هل يرحل لابورت عن النصر؟

يبدو أن النجم الإسباني إيميريك لابورت مدافع النصر، قد يرحل عن صفوف فريقه، في ظل تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية.

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وكان لابورت قد نفى خلال الفترة الماضية، جميع الأخبار التي تم تداولها حول مفاوضات ريال مدريد معه، من أجل ضمه خلال الصيف الماضي.

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ولكن .. كشفت صحيفة "The Athletic" عن أن ريال مدريد يُريد تعزيز مركز قلب الدفاع، حيث يبرز اسم إيمريك لابورت مدافع نادي النصر.

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وأضافت الصحيفة أن لابورت يعد هدفًا لنادي ريال مدريد، بعد تألقه في يورو 2024 مع منتخب إسبانيا، وأيضًا ظهوره مؤخرًا بشكل جيد.

ويستهدف ريال مدريد التعاقد أيضًا مع فيتور ريس مدافع بالميراس البرازيلي صاحب الـ18 عامًا، والذي يحظى باهتمام من جانب آرسنال، وأيضًا الفرنسي كاستيلو لوكيبا لاعب لايبزيج الألماني.