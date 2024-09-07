بثلاث كلمات .. إيمريك لابورت يعلق لأول مرة على مفاوضات ريال مدريد!

تعرف على رد لابورت بشأن مفاوضات ريال مدريد

علق النجم الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر، على الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا، بشأن رغبة ريال مدريد في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2024.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد يستهدف ضم لابورت، بعد تألقه رفقة منتخب إسبانيا في يورو 2024، وقيادته للاروخا لتحقيق الكأس.

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وخلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا ضد سويسرا قال لابورت: "لم يكن أي هناك مفاوضات من ريال مدريد، ولم يتصل بي أي أحد".

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وبذلك ينفي لابورت كل الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، حيث حسم اللاعب بالفعل موقفه بالاستمرار مع النصر، وذلك بانتهاء فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن السعودي.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره السويسري مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.