"حلم لن يتحقق".. أسطورة البريميرليج يتحدى كريستيانو رونالدو: الفشل مصيرك!

ماذا قال بيتي؟

تعرض كريستيانو رونالدو لهجوم عاصف بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع؛ ليخسر النصر (0-1) أمام التعاون، مساء أمس الثلاثاء، ويودع كأس خادم الحرمين الشريفين من ثمن النهائي.

وكان رونالدو قد صرّح قبل ذلك بأنه يحلم الوصول إلى تسجيل 1000 هدف في مسيرته الاحترافية، علمًا بأنه الهداف التاريخي لكرة القدم في الوقت الحالي بـ907 أهداف.

وقال نجم آرسنال وتشيلسي السابق إيمانويل بيتي، إن رونالدو سيعتزل كرة القدم دون أن يقترب من 1000 هدف، التي يريد تسجيلها، متوقعًا "تراجعًا سريعًا لقائد النصر البالغ من العمر 39 عامًا.

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وتمكن رونالدو من تسجيل 50 هدفًا لناديه في جميع المسابقات الموسم الماضي، وبالتالي قد يحتاج إلى موسمين آخرين فقط للوصول إلى هدفه الأكبر.

وقال بيتي، في تصريح لـ"jeffbet": "كريستيانو لن يصل إلى 1000 هدف، حتى لو لعب في السعودية حتى سن 42 عامًا، سيكون من الصعب للغاية متوسط 30-40 هدفًا كل موسم في هذا العمر، سوف يتراجع ولا أتوقع أن يقترب من هذا الرقم بكل صدق".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، الذي سجل 9 أهداف في 12 مباراة هذا الموسم، فشل في التتويج بأي بطولة رسمية مع النصر، منذ الانضمام للفريق في يناير 2023.