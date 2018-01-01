إيمانويل بيتي: المراكز الأربعة الأولى ليست بطولة ولا أحد يتذكر أصحابها

نجم أرسنال السابق إيمانويل بيتي يؤكد أن الوصول للمراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي لا يجب أن يتم اعتبارها كبطولة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم الفرنسي إيمانويل بيتي نجم أرسنال السابق تصريحات مواطنه أرسين فينجر السابقة التي تحدث فيها عن انهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها النجم الفرنسي لصالح جول.كوم وأكد خلالها أن لا أحد يتذكر هؤلاء الذي ينهون الموسم في مركز غير المركز الأول.

وقال بيتي: "كثرة الأموال في البريميرليج هي أمر جيد بالنسبة للاعبي البطولة، لكن إذا كانوا مثلي كانوا ليهتموا بشكل أكبر بتحقيق البطولات رفقة أنديتهم".

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وأضاف: "أعرف أن أرسين فينجر اعتاد أن يقوم أن انهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى يعادل الفوز ببطولة بالنسبة له، لكنني أرى أنه من الخطأ قول ذلك".

وأكمل: "المراكز الأربعة الأولى لا بأس بها إذا ما كنت تبني فريقًا للمستقبل، لكن من سيتذكر ذلك الفريق الذي أنهى في المركز الرابع أو الثالث قبل 20 عامًا".

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واختتم تصريحاته: "أنا سعيد لما يقدمه أوناي إيمري في أرسنال بعد موسمين محبطين في صفوف باريس سان جيرمان، لم ينل الكثير من الاحترام هناك".