"أدين بفضل كبير لناتشو.. وأحلم بلقب مع القادسية"

أكد الإسباني إيكر ألمينا، لاعب القادسية، أنه يحلم بتحقيق لقب مع فريقه في موسمه الأول بالسعودية، بعدما تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويأتي خلف الاتحاد والهلال في سباق دوري روشن السعودي.

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إيكر ألمينا (20 عامًا)، كان قد انضم إلى القادسية السعودي في الصيف الماضي، بعدما دفع النادي السعودي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق جيرونا والمقدر بـ5 ملايين يورو.

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وكشف ألمينا كواليس انتقاله إلى القادسية في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلًا: "بعد ظهوري الأول ضد ريال بيتيس، تلقيت عروضًا من أوروبا والسعودية، لكن لم يقنعني أي منها حتى جاء عرض القادسية. لقد أظهروا لي مشروعهم الرياضي وأقنعوني ورأيت أنه قد حان الوقت لاتخاذ الخطوة على الفور".

وأضاف: "أحد أسباب رحيلي إلى السعودية، هي أن جيرونا لم يضمن تواجدي مع الفريق الأول طوال العام. كان لدي عقد مع فريق الرديف وفي أي وقت بسبب نقص الدقائق يمكنني النزول للعب في الدرجة الثالثة وهذا شيء لم أرغب به".

وتابع الفتى الإسباني: "عندما جاء عرض القادسية، لم يكن لدي أي شك لقبوله، لأنني كنت أعلم أنني سأحصل على الكثير من الدقائق وأنني سأكون محاطًا بلاعبين ذوي خبرة كبيرة".

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وأوضح: "القرار كان صعبًا للغاية، لقد كان عامًا مثيرًا للغاية بالنسبة لجيرونا، الفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا وكلاعب شاب كنت أعلم أنني سأحظى بفرصة المنافسة والظهور لأول مرة، لكنني أنظر إلى المدى البعيد".

وتطرق ألمينا للحديث عن تصريحات النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، الذي انتقد قرار الشاب جابري فيجا باللعب للأهلي السعودي، قائلًا: "أتفهم موقف كروس.. لكنني لا أتفق معه، فكل شخص يعلم مصلحته ويجب على المرء أن يختار طريقه، لكنني لا أستبعد أبدًا العودة إلى أوروبا".

وواصل ألمينا: "عندما التقيت جابري فيجا، لم نتحدث أبدًا عن قضية كروس، ولم نعطها أي أهمية، عندما لعبت ضده سألنا بعضنا البعض عن حالنا ولم نكن نتحدث كثيرًا. في النهاية، كل شخص حر في إبداء رأيه وحرية الاختيار بشأن مستقبله".

وختم: "الدوري السعودي تنافسي للغاية، أنا محظوظ جدًا لأنني أشارك غرفة الملابس مع لاعبين فازوا بكل شيء وما أحاول القيام به هو أن أكون إسفنجة وأستمع إلى جميع النصائح التي يقدمونها لي. لدي علاقة صداقة مع ناتشو لأنه منذ اليوم الأول ساعدني. إنه شيء أقدره كثيرًا وأنا ممتن له إلى الأبد".