واندا تمنع انتقال إيكاردي نهائياً إلى باريس

الأرجنتيني متألق مع ناديه الفرنسي

أفادت تقارير إيطالية بأن بي إس جي مهتم بإنهاء صفقة ضم مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي نهائياً في وقت قريب، وسط معارضة من زوجة ووكيلة اللاعب واندا نارا.

وسجل اللاعب 15 هدفاً حتى الآن مع ناديه الفرنسي الذي انتقل له معاراً من إنتر في اليوم الأخير من انتقالات الصيف الماضي.

وبحسب "توتوسبورت"، فالمدير الرياضي لبي إس جي ليوناردو عازم على تحويل إعارة اللاعب لشراء نهائي في أقرب وقت بعد العروض القوية التي قدمها.

ويحق لنادي العاصمة الفرنسية ضم إيكاردي نهائياً مقابل 70 مليون يورو بحسب الاتفاق الموقع مع إنتر بسبتمبر الماضي.

وأشار التقرير أن ليوناردو يريد تأمين بقاء إيكاردي بعد الحديث عن رحيل المهاجم الثاني إيدسون كافاني في الشتاء الحالي، وعدم اتضاح مستقبل الثنائي كيليان مبابي ونيمار.

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الصحيفة كشفت أن العقبة التي قد تواجه باريس في إتمام الصفقة هي زوجة ووكيلة اللاعب واندا نارا التي لم تحسم قرارها بعد من الاستمرار بشكل دائم مع النادي الحالي.

وأوضحت "توتوسبورت" أن واندا لاتزال تأمل في تحرك من قبل يوفنتوس في ظل تفضيلها لعودة إيكاردي من جديد إلى إيطاليا.

يذكر أن علاقة الأرجنتيني مع ناديه السابق إنتر وصلت لطريق مسدود الموسم الماضي بعد سحب شارة القيادة في منتصفه وابتعاده عن المشاركة عدة أسابيع.