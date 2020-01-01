"إيكاردي دائمًا ما أحب فكرة اللعب لنابولي"

هل يعقل؟

فتح إيليو ليميريو بينو، المستشار القانوني لعائلة ماورو إيكاردي، الباب أمام نابولي للحصول على موكله في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، عندما أكد على أنه يحبذ فكرة الانضمام لنادي الجنوب منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة إيكاردي من إنتر لباريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم، مع وجود بند يسمح للنادي الفرنسي بشراء عقده بصورة دائمة نظير 70 مليون يورو.

لكن مؤخرًا برزت تقارير أن إدارة البي آس جي قد اتخذت قرارًا بعدم شراء عقد إيكاردي لأسباب انضباطية، مما جعل مستقبله ضبابيًا إلى حد كبير مع استحالة عودته للنيراتزوري بعد خلافاته الطاحنة مع الجماهير.

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بينو في تصريحات للصحافة كشف أن إيكاردي تحصل على عرضٍ من نابولي العام الماضي ولكنه آثر مغادرة إيطاليا، كما أنه لم يستبعد إمكانية أن تتعاود المفاوضات بين الطرفين قريبًا وينتهي بموكله المطاف في سان باولو.

المحامي قال "لا يمكن أن يشعر دي لورينتس [رئيس نابولي] بالندم، فهو حاول التعاقد مع إيكاردي في أكثر من مرة. لسبب أو لآخر لم يرغب ماورو في البقاء في إيطاليا الصيف الماضي، لذلك فقد كان للرئيس فقط توقيت خاطئ في المحاولة.".

كما أضاف "ماورو كان جيدًا في باريس رغم أنه لم يلعب آخر مباراتين في دوري أبطال أوروبا، ولكن فريقه قوي ومن المفهوم أن يجلس على دكة البدلاء أحيانًا في ظل وجود أسماء كبيرة أخرى مثل كافاني.".

"من الواضح أن واندا هي زوجته ومن تهتم بمصلحته، أعرف ماورو جيدًا إنه مثل الابن لي، لقد كانت فكرة الانضمام إلى نابولي محببة إليه دائمًا."

وأتم "ربما يكون نابولي هو النادي المناسب ليتوهج فيه، لذلك لا يوجد على الإطلاق شيء ضد هذا النادي.".

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا قد أحرز 20 هدفًا خلال 31 مباراة خاضها لكتيبة توماس توخيل هذا الموسم في مختلف البطولات، ولكن منذ بداية يناير انخفض مستواه بصورة ملحوظة، إذ سجل 3 أهداف فقط حتى إيقاف البطولات في مارس بسبب فيروس كورونا.