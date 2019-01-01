فالنسيا يدخل سباق إيكاردي

العلاقة بين الأرجنتيني وإنتر وصلت طريقاً مسدوداً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير أن فالنسيا يدرس التحرك للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي من صفوف إنتر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

العلاقة بين إيكاردي وناديه وصلت لطريق مسدود بعد قراره بمقاضاة النادي وطلب تعويض بسبب منعه من اللعب والتدريبات الجماعية.

محاميه: إيكاردي لا يسعى خلف أموال الإنتر

وذكر "إف سي إنتر نيوز" أن فالنسيا بدأ الاتصالات مع إنتر بخصوص إيكاردي، وأن النيراتزوري لا يمانع إجراء الصفقة.

ويبحث فالنسيا عن مهاجم لتعويض رحيل رودريجو مورينو المتوقع نحو أتلتيكو مدريد، ويريد استغلال أزمة إيكاردي مع ناديه.

كونتي: كفى حديثاً عن إيكاردي وميركاتو إنتر انتهى ولكن

ويدور الحديث حول صفقة بصيغة الإعارة، وإن كان إنتر يريد تمديد عقد إيكاردي لعام إضافي حتى 2022، حتى يضمن بيعه بقيمة مرتفعة الصيف المقبل.

ولم يتضح بعد موقف إيكاردي من العرض، وسبق له رفض عروضاً من موناكو ونابولي حسبما أوضحت تقارير.

ويغلق سوق الانتقالات منتصف الإثنين الثاني من سبتمبر.