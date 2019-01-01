إيكاردي: أنا فخور بكتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان

بعد تخطي رقم إبراهيموفيتش مع باريس سان جيرمان

أعرب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن سعادته الغامرة، ببدايته الموفقة مع باريس سان جيرمان، التي أسفرت عن تخطيه حاجز العشرة أهداف مع أصحاب "حديقة الأمراء".

وذهب صاحب الـ26 عامًا إلى ممثل عاصمة الضوء الصيف المنقضي على سبيل الإعارة من إنتر، مع احتفاظ الفريق الباريسي بحق الاحتفاظ بعقده بصفة دائمة.

ونجح زوج المثيرة للجدل واندا نارا، في تسجيل 10 أهداف في وقت قياسي، ليحطم الرقم السابق الذي كان مسجلاً باسم الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش، كأسرع لاعب يصل لهدفه العاشر مع الباريسيين.

وقال لقناة النادي "لم أكن أمر ذلك (تحطيم رقم زلاتان)، إنه لمصدر فخر أن أحقق رقم كهذا وأصنع التاريخ مع فريق مثل باريس سان جيرمان".

وأضاف "أحاول دائمًا أن أكون مستعدًا وأن أكون إضافة لزملائي في الفريق، وذلك من خلال حركتي لأجد أفضل مكان في الثلث الأخير من الملعب".

وختم حديثه في هذه الجزئية "أنا على أتم الاستعداد دائمًا وأركز على التحرك في أسرع وقت بمجرد أن أحصل على الكرة".

وعن الأشياء التي تعلمها في إسبانيا، إيطاليا وفرنسا قال "في برشلونة تعلمت أساسيات رأس الحربة، بمعرفة فلسفة اللعب بقوة، وقد ساعدني ذلك على التكيف في إيطاليا، والأمر يتوقف على حركتي في الملعب، وفي إيطاليا لم يعتادوا على تحركاتي، كل ذلك طور أسلوبي بجانب التكتيكات والعمل على بناء جسدي لأصبح اللاعب الذي أنا عليه الآن".