"ما فعله تجاه لاعب سعودي كارثة" .. مطالب بإيقاف فهد العتيبي بعد الكلاسيكو!

هل تستجيب قناة SSC لمطالب جماهير الأهلي؟

رغم أن الهجوم عقب كلاسيكو الأهلي والهلال كان متركزًا بشكل كبير على الطاقم التحكيمي إلا أن معلق المباراة فهد العتيبي كذلك نال نصيبه من ذلك الهجوم، بل وصل الأمر لمطالب بإيقافه عن العمل.

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العتيبي قام بالتعليق على كلاسيكو أمس السبت، عبر قناة "SSC"، والذي شهد فوز الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعوديي.

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هدف الراقي الوحيد سجله الإسباني جابري فيجا، فيما أحرز الصربي أليكساندر ميتروفيتش ثنائية الزعيم.

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وعقب أحد أهداف ميترو، علت أصوات العتيبي مرددًا: "صانبي مين يا عم؟! .. إنه ميترو .. إنه ميترو عمل الكل"، في تقليل من عبدالرحمن الصانبي؛ حارس مرمى الفريق الجداوي.

صاحب الـ23 عامًا شارك في الكلاسيكو نظرًا لإصابة حارس الأهلي الأساسي السنغالي إدوارد ميندي، ورغم استقباله لهدفين إلا أنه تألق بشكل كبير وتصدى للكثير من الفرص الهلالية.

فما كان من الجمهور إلا أن يقود حملة ضد العتيبي بعد تقليله من الحارس السعودي الشاب، واصفًا تعليقه بـ"الكارثة" في حق مواطن سعودي أن يتم التقليل منه لصالح أحد الأجانب، فيما اعتبر آخرون أن عدم اتخاذ إجراء ضده بمثابة "المصيبة".

أحد المشاركين في الحملة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، كتب: "اساءة غير مقبولة لمواطن سعودي أولًا .. ولاعب دولي يمثل دولتك .. تعليقك يا فهد العتيبي كان لا يقل قبحًا عن طريقة فوز الهلال، ولكن الشرهة مو عليك، ونأمل من القناة ووزير الإعلام النظر في إسقاطك الساقط"، فيما علق آخر: "لاعب صغير بالعمر مقدم مباراة كبيرة ويعتبر الأفضل فيها وجالس يقلل منه بطريقة مستفزة، كارثة جديدة من الهلالي فهد العتيبي"، قبل أن يضيف ثالث موجهًا حديثه لإدارة الأهلي: "محاسبة فهد العتيبي بوصف ميترو أنه عم الصانبي أقسم بالله العظيم ثلاث ما فيكم خير لو تركتوها يوم واحد، هذا الوصف ذكره أمام الجميع وبمشاهدة الكل، حق اللاعب لو ما تأخذونه ولو ما يكون فيه ردة فعل قوية الآن فلا خير فيكم ولا في أي واحد له صفة بالنادي الأهلي".

يذكر أن تلك الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند سبع نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما يحتل الهلال الصدارة بالعلامة الكاملة "18 نقطة" مع مرور ست جولات من الموسم.