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إيقاف أصغر لاعب في الدوري الهندي لتزويره عمره الحقيقي

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ISL
29 عامًا بدلاً من 16

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تسبب ما قام به اللاعب الهندي جوراف موخي، الجدل في الهند بعد أشهر شهرين من تسجيله هدفًا في الدوري السوبر الهندي، ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة.

ليذهب كل شيء أدراج الرياح عندما تم إثبات تزويره لعمره الحقيقي، وإيقافه لستة أشهر.

مدربه سيراز فيرنانداو أكد أن غياب اللاعب سيكون بمثابة خسارة كبيرة لفريق جامشيدبور، كونه واحدًا من أفضل هدافي المسابقة.

وتابع مدرب أتليتكو مدريد الأسبق: "أنه سريع ويستطيع تسجيل الأهداف، لقد ارتكب خطأً، وهو خارج الفريق الآن، لكنه مهاجم جيد".

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وسجل جوراف هدفًا وحيدًا في المسابقة الموسم الحالي من الدوري السوبر الهندي.

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