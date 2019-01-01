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إيفونا مغازلًا جماهير الأهلي: مستعد للعودة مرة أخرى

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إيفونا من أفضل المهاجمين الذين مروا على الأهلي في الفترة الأخيرة

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

غازل الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق، الجماهير الحمراء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وكان إيفونا قد رحل عن الأهلي متجهًا إلى الصين قبل الذهاب للدوري البرتغالي عن طريق بوابة فريق سانتا كلارا الذي يلعب في الدوري الممتاز هناك.

وطالب ماليك إيفونا متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بطرح بعض الأسئلة وقيامه بالإجابة.

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وطرح أحد متابيعه على الجابوني سؤالًا: "هل ستعود للأهلي في حال تلقيك عرض رسمي؟" حيث جاء رد الجابوني مفاجيء.

وقال إيفونا: "نعم إذا تلقيت عرضًا من الأهلي أنا سوف أعود مرة أخرى"، حيث عمت الفرحة على الجماهير الحمراء بعد رد المهاجم الجابوني.

ورد على سؤالًا أخر وهو هل مازال يشاهد مباريات الأهلي في الوقت الحالي، حيث قال: "نعم.. أشاهد بعض مباريات الفريق".

وعن اللاعب الذي افتقده من الأهلي بعد رحيله، قال الجابوني: "كل اللاعبين افتقدهم، هم عائلتي وأخوتي وأصدقائي".

 

وكان إيفونا من المهاجمين الذين قدموا أداء قوي مع الأهلي في الفترة الذي تواجد في الفريق وقتها.

 

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