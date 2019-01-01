إيفونا مغازلًا جماهير الأهلي: مستعد للعودة مرة أخرى

إيفونا من أفضل المهاجمين الذين مروا على الأهلي في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

غازل الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق، الجماهير الحمراء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وكان إيفونا قد رحل عن الأهلي متجهًا إلى الصين قبل الذهاب للدوري البرتغالي عن طريق بوابة فريق سانتا كلارا الذي يلعب في الدوري الممتاز هناك.

وطالب ماليك إيفونا متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بطرح بعض الأسئلة وقيامه بالإجابة.

وطرح أحد متابيعه على الجابوني سؤالًا: "هل ستعود للأهلي في حال تلقيك عرض رسمي؟" حيث جاء رد الجابوني مفاجيء.

yes if I have an offer of al ahly I will come back — Malick Evouna7🇬🇦 (@EvounaMalick) April 27, 2019

وقال إيفونا: "نعم إذا تلقيت عرضًا من الأهلي أنا سوف أعود مرة أخرى"، حيث عمت الفرحة على الجماهير الحمراء بعد رد المهاجم الجابوني.

yes I watch some game — Malick Evouna7🇬🇦 (@EvounaMalick) April 27, 2019

ورد على سؤالًا أخر وهو هل مازال يشاهد مباريات الأهلي في الوقت الحالي، حيث قال: "نعم.. أشاهد بعض مباريات الفريق".

all the players it's my family my brothers my friends — Malick Evouna7🇬🇦 (@EvounaMalick) April 27, 2019

وعن اللاعب الذي افتقده من الأهلي بعد رحيله، قال الجابوني: "كل اللاعبين افتقدهم، هم عائلتي وأخوتي وأصدقائي".

من هو أفضل ظهير أيمن في الدوريات الخمس الكبرى لهذا الموسم؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

وكان إيفونا من المهاجمين الذين قدموا أداء قوي مع الأهلي في الفترة الذي تواجد في الفريق وقتها.