إيفرا يروي قصته مع الدجاج وكيف ساعده على الانتقال لليونايتد

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في واحدة من أغرب وأعجب قصص نجوم كرة القدم، روى الظهير الأيسر الفرنسي باتريس إيفرا، حكايته العجيبة مع الدجاج وكيف ساعده هذه المخلوق الضعيف على الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في شتاء 2006.

وأشار لاعب يوفنتوس السابق، إلى أنه كان يعاني من إصابة على مستوى القدم، بعد التحام قوي في إحدى مباريات منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، ولولا اقتراح العلاج بالدجاج، لما نال فرصة اللعب مع موناكو في حملة دوري أبطال أوروبا، التي تأهل خلالها أمراء الجنوب للنهائي عام 2004.

وقال صاحب الـ38 عامًا المعتزل كرة القدم حديثًا في مقابلة مع صحيفة " The Players’s Tribune". "الناس يتذكرون صعودنا لنهائي دوري الأبطال، لكن الجزء الأكثر إثارة في مسيرتي في موناكو، جاء بعدما خضت مباراة مع منتخب فرنسا للشباب".

وأضاف "تعرض لإصابة سيئة للغاية بعد التحام مع أحد المنافسين، وعندما ذهبت إلى المستشفى أخبرت ديديه ديشان –مدرب موناكو آنذاك- أنني لن أتمكن من اللعب لأنني لم أكن أستطيع حتى المشي".

لكن حاجة الفريق لخدماته بالإضافة لوجود أحد موظفي النادي صنع الفارق في مسيرته الاحترافية كلاعب في هذه اللحظة، وفي هذا الصدد قال "الفريق كان في أمس الحاجة لخدماتي، لذا حاول الطاقم تخدير الألم بشتى الطرق، لكن لا شيء يحد، ثم قال أحد موظفي النادي.. لماذا لا تلجأ للمدرسة القديمة؟".

وتابع الحكاية العجيبة "الكل قال له. ماذا تقصد؟ فقال .. فقط ضع دجاجة في أسفل قدمك. بدا الأمر مجنونًا، وأنا شخص متفتح بطبعي، لذلك ذهبت على الفور إلى جزار المنطقة. فقال لي الجزاء ماذا تريد؟".

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وكشف كواليس اللقاء "قلت له أريد دجاجة صغيرة، قال واحدة صغيرة كيف هذا؟ قلت له.. سأضعها في قدمي، فضحك وذهبت إلى المنزل بالدجاجة، وحصلت على أحذية جديدة، وبدأت أمرر الكرة، شعرت بتحسن رغم وجود الألم، لكن انتهى بي الحال باللعب مع الدجاج لمدة 4 أشهر".

وختم بالحديث عن الطعام الذي كان يتسبب في هدره في تدريباته مع الدجاج، وحواره مع الجزار في صباح كل مباراة، ثم قال "لقد ساعدني الدجاج على اللعب بشكل أفضل، وفي يناير 2006 وقعت على عقد انتقالي لمانشستر يونايتد".