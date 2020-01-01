إيفرا: ليفربول اعتذر لي عن واقعة سواريز بعد تسع سنوات

باتريس إيفرا نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يكشف عن تفاصيل خطاب الاعتذار الذي تلقاه مؤخرًا من ليفربول على واقعة سواريز.

كشف النجم الفرنسي باتريس إيفرا عن تفاصيل جديدة تخص واقعة العنصرية التي عانى منها من النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة الحالي وليفربول السابق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق وأكد خلالها أن الاعتذار جاء في شكل خطاب من قبل الرئيس التتفيذي للنادي بيتر موور.

وقال إيفرا: "بالنسبة لي كان الأمر كبيرًا أن يعتذر شخص مثل جايمي كاريجير، كما أنني تلقيت خطابًا من بيتر موور - رئيس ليفربول - وكان مؤثرًا للغاية، وأخبرني أنه يتمنى لو أن الأوان لم يكن قد فات على الاعتذار بسبب مرور تسع سنوات على تلك الحادثة".

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وأضاف:"لقد تلقيت ذلك الخطاب بعد ثلاثة أيام من من تلك الحلقة التلفزيونية وشعرت بسعادة كبيرة للغاية، لقد أثر في ذلك الخطاب بشكل واضح".

وأكمل: "لقد كنت محبطًا بسبب تصرف ليفربول في ذلك الوقت، لكن حاليًا أستطيع أن أرى أن النادي به أشخاص يستطيعون الشعور، وأصبح لدي احترامًا أكبر تجاههم لمناهضة تلك المشاكل المتعلقة بالأعراق".

وأنهى تصريحاته: "كنت سعيدًا للغاية وأخبرتهم أنني لا أزال لا أتمنى فوزهم بالدوري الإنجليزي، لكن ذلك كان قبل حوالي ثلاثة أشهر".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.