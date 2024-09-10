"الملل" .. راكيتيتش يكشف أغرب سبب لإخفاقات برشلونة في دوري الأبطال!

ما دور زوجته في رحيله عن الدوري السعودي؟

كشف إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة السابق، عن أسباب إخفاق النادي الكتالوني في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا خلال آخر 9 سنوات.

برشلونة الذي حقق لقب دوري الأبطال 5 مرات من قبل، فشل في بلوغ المباراة النهائية لذات الأذنين منذ آخر مرة توج فيها باللقب في 2015، عندما فاز على يوفنتوس في المباراة النهائية (3-1).

وقال راكيتيش في تصريحات لإذاعة "Canal Sur": "بالنسبة لي، مع كل الحب والاحترام لجميع الفرق، في برشلونة لا نفوز بالمزيد من الألقاب في دوري الأبطال بسبب الملل والتفكير في أشياء أخرى غير كرة القدم".

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وأضاف: "لقد أخفقنا أمام روما وليفربول في الأدوار الإقصائية، لكنني مقتنع بأننا تأثرنا بالملل والشعور بالتفوق الشديد".

وتابع راكيتيتش: "إذا لم تقدم كل ما لديك، فلن تفوز.. أما إذا حافظنا على حالة الجوع للبطولات، فسنفعل ذلك".

وتطرق الدولي الكرواتي إلى سبب رحيله عن الشباب السعودي بعد تجربة قصيرة في دوري روشن والانتقال إلى هادجوك سبليت، قائلًا: "عدت إلى كرواتيا بإرادتي، لقد كان قرارًا من القلب والدافع الأكبر فيه هو رغبة زوجتي راكيل".

وواصل راكيتيش: "لقد قالت لي إنها ترغب في الذهاب مع العائلة بأكملها، بكل بساطة ذهبت لكي أشعر بالفخر بالتواجد في بلدي واللعب في الدوري الكرواتي وإظهار روعة بلدي لعائلتي".