"صديقي بكى عندما تحدثتُ معه" .. راكيتيتش يكشف لأول مرة سر إنهاء رحلته سريعًا في الدوري السعودي

إما الآن أو أبدًا..

كشف النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الأسبق، عن السر وراء قراره بالرحيل عن الدوري السعودي، بعد فترة قصيرة قضاها مع نادي الشباب، استمرت 6 شهور فقط.

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الشباب تعاقد مع راكيتيتش في يناير 2024، في صفقة انتقال حر، قادمًا من إشبيلية الإسباني، بعقد لمدة موسم ونصف، وخاض ثماني مباريات بقميص الليوث، سجل خلالها هدفًا في مباراته الأولى بشباك ضمك، وصنع تمريرة حاسمة (أمام الهلال)، بينما أجبرته الإصابة على الغياب عن عدد من مباريات الموسم، فيما خاض آخر 3 مباريات من دوري روشن في الموسم الماضي، قبل أن يتوصل لاتفاق مع الإدارة على رحيله بشكل ودي، في الصيف الماضي، معلنًا انتقاله إلى هايدوك سبليت الكرواتي.

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وقال راكيتيتش، في حوار عبر صحيفة "ماركا"، إن السر وراء فكرة اللعب بالدوري السعودي، هو البحث عن شيء جديد ومختلف، ثم أتيحت له الفرصة بشكل مفاجئ للقدوم إلى كرواتيا لأول مرة في مسيرته، مضيفًا "ناقشت الأمر مع زوجتي، واعتقدنا أنه سيكون إما الآن أو أبدًا".

وأضاف راكيتيتش، الذي ولد في مقاطعة راينفيلدين في سويسرا، إنه أراد تجربة اللعب في الدوري الكرواتي، وتابع "كان لدي حلم باللعب لفريق هايدوك؛ لأن صديقي المفضل من سبليت وكان يقول لي دائمًا "من فضلك، في يوم من الأيام، إذا سنحت لك الفرصة، عليك أن تأتي"، أتذكر عندما اتصلت به بأخبره بأن القدوم وارد، وبدأ في البكاء. الحقيقة أنني حتى دخولي إلى الداخل، لم أكن على دراية بعظمة الهايدوك، لقد كنا على حق بنسبة 100%، ليس فقط مع الفريق، ولكن أيضًا مع المدينة".

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ونوّه راكيتيتش بأنه عانى في بداية مشواره مع هايدوك سبليت، الذي يحتل وصافة جدول الدوري الكرواتي بفارق الأهداف عن رييكا المتصدر، بسبب إصابته الكبيرة في عضلات الفخذ الخلفية، التي تعرض لها في السعودية، ما جعله لم يشارك في الاستعداد للموسم الجديد، ولكنه ممتن لأن المدرب أعطاه الكثير من الوقت، كما أعرب عن اندهاشه من مستوى اللعب في الفريق والدوري عامة، مضيفًا أن كرة القدم في كرواتيا تلعب بشكل جيد للغاية، وليست هناك أي مباراة سهلة.