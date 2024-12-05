إيفان توني يتصدر المشهد .. خطأ يقحم الأهلي السعودي في كأس العالم للأندية 2025

إيفان توني بجوار ميسي...

سقط الحساب الرسمي لأحد المواقع الإلكترونية، في خطأ أثناء الإعلان عن المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025، بين إنتر ميامي الأمريكي، والأهلي المصري.

وأسفرت قرعة مونديال الأندية بشكله الجديد، عن وقوع الأهلي المصري، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة كل من بالميراس، وبورتو، بالإضافة إلى إنتر ميامي.

ونشر الحساب الرسمي لموقع " OneFootball" عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة للإعلان عن طرفي المباراة الافتتاحية للمسابقة، ووضع صورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، مع إيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي.

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وسرعان ما تدارك العاملون على الحساب الخطأ، وقاموا بحذف التغريدة، وإعادة نشرها مرة أخرى، ولكن بصورة تجمع ميسي، مع محمد مجدي أفشة نجم الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، بين إنتر ميامي، والأهلي ستكون يوم الأحد 15 يونيو 2025، على ملعب هارد روك، معقل الفريق الأمريكي.