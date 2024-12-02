"كرم رياض محرز ساعده على الوفاء بوعده!" .. إيفان توني "المقاتل" ينقذ الأهلي أمام الاستقلال

توني بدأ ينتفض مع النادي الأهلي..

"أثق في إمكاناتي وسأعود للتألق!".. هكذا صرح النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي؛ بعد ابتعاده عن "التشكيل الأساسي" للراقي في فترة من الفترات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

توني البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي "2024"، قادمًا من نادي برينتفورد الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ42 مليون يورو تقريبًا؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

وبعد البداية الصعبة في الموسم الحالي؛ بدأ المهاجم الإنجليزي في "الانتفاضة"، وخاصة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ حيث سجل 4 أهداف في آخر مباراتين، ضد العين الإماراتي ثم أمام الاستقلال الإيراني.

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وسجل توني هدفين؛ ليقود الأهلي للتعادل الإيجابي (2-2) مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاستقلال، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي.

وبهذه النتيجة.. وصل الأهلي - الذي تأهل مسبقًا لثمن النهائي - إلى النقطة 16، من 5 انتصارات وتعادل وبدون أي هزيمة؛ محتلًا صدارة منطقة الغرب بمسابقة النخبة الآسيوية "مؤقتًا"؛ في انتظار باقي نتائج المنافسين.

قتالية وكرم رياض محرز يقودان إيفان توني للتألق

وأبرز ما ميّز أداء إيفان توني، في مباراة الأهلي والاستقلال، هو "قتاليته" داخل أرضية الملعب؛ حيث ظهرت رغبة اللاعب الكبيرة في العودة إلى مستواه بالفعل، والرد على كل منتقدي التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

هذه "القتالية"؛ تجلت في لعبة "ركلة الجزاء" التي تحصل عليها توني، ونفذها بنفسه بنجاح داخل شباك الفريق الإيراني، في الدقيقة 86 من عمر المباراة؛ معلنًا عن التعادل (2-2).

ومن كرة عرضية.. لم يستسلم المهاجم الإنجليزي، وارتقى عاليًا وسط المدافعين الإيرانيين؛ ليتعرض للضرب من حسين الحسيني، حارس مرمى الاستقلال؛ الأمر الذي دفع الحكم لاحتساب "الركلة الجزائية".

وكان هدف توني الأول، قد جاء من "ركلة جزاء" أيضًا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ حيث تنازل زميله الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأهلاوي، عن تسديدها لمصلحة المهاجم الإنجليزي.

وعدم تنفيذ محرز - المختص الأول -، أي من "ركلتي الجزاء" في مباراة الأهلي والاستقلال، يؤكد على كرمه وروحه الرياضية الكبيرة؛ خاصة أن ذلك سمح لإيفان توني أن يتجاوزه في قائمة هدافي الفريق، ببطولة النخبة الآسيوية 2024-2025.

ويمتلك توني 4 أهداف في بطولة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي؛ وبفارق هدف عن محرز، الذي هز شباك المنافسين 3 مرات، مع صناعة 5 آخرين، خلال 6 مباريات رسمية - حتى الآن -.

أيضًا.. أصبحت هذه المباراة؛ هي الأولى التي لا يساهم فيها محرز البالغ من العمر 33 سنة، بـ"التسجيل أو الصناعة" خلال النسخة الحالية، من البطولة الآسيوية الكبرى.

وبعيدًا عن ثنائيته.. تميّز إيفان توني بـ"اللعب الجماعي"؛ حيث كان يخرج كثيرًا من منطقة الـ18 للفريق الإيراني؛ من أجل فتح المساحات لزملائه في النادي الأهلي، بالإضافة إلى تقمصه دور صانع الألعاب، في أكثر من لقطة.

وصنع توني بالفعل، 3 "فرص محققة" إلى زملائه في النادي الأهلي، بالإضافة إلى تسديده 3 مرات على المرمى؛ ليستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في المواجهة ضد الاستقلال.