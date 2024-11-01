"لا يصلح للأهلي" .. سعد الشهري ينتقد إيفان توني بسبب مستواه في ديربي جدة

توني لم يقدم الإضافة الهجومية التي يحتاجها الأهلي

انتقد سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي السابق، النجم الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، بسبب مستواه في مباراة ديربي جدة ضد الاتحاد.

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وخسر الأهلي على يد الاتحاد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال الشهري خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "توني لا يصلح للأهلي، وكان النادي يبحث عن خيار هجومي جديد، وكان اللاعب الآخر الذي تفاوض معه هو النيجيري فيكتور أوسيمين الذي رفض العرض، ولكن هناك فارق كبير في الإمكانيات بينهما".

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وأضاف: "إيفان توني ليس لديه سرعات أو مهارات، فالأهلي يحتاج إلى مهاجم لديه حلول فردية يستطيع أن يصنع أكثر من البحث عن صناعة من زملائه".

واختتم الشهري تصريحاته قائلًا: "لا يوجد لدى المهاجم الإنجليزي حتى جودة في التمريرات، وأهدر فرصة لا تضيع، بعدما تخطى الحارس وأصبح المرمى مفتوح أمامه ليسددها برعونة وينقذها مدافع الاتحاد".