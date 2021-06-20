ويلز وإيطاليا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إيطاليا أمام ويلز على ملعب أولمبيكو في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة أمم أوروبا 2020 ..

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إيطاليا × ويلز

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تشكيل إيطاليا

قرر المدرب روبيرتو مانشيني البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-3-3



دوناروما

إيمرسون - بونوتشي - باستوني - تولوي

بيسينا - جورجينيو - فيراتي

كييزا - بيلوتي - بيرنارديسكي

تشكيل ويلز

قرر المدرب روبيرت بيج البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-2-3-1



وارد

روبيرتس - أمبادو - رودون - جونتر

آلين - موريل

جيمس - رامسي - ويليامز

بيل

في المقابل، يسعى المنتخب الويلزي لتحقيق المفاجأة وتحقيق الاستفادة القصوى باقتناصه للصدارة من الآتزوري، ولكن بشرط أن يُلحق به أول خسارة في البطولة، وهو ما يعد صعبًا لأن المنتخب الإيطالي هو الأكثر إقناعًا في المسابقة حتى الآن!.

يتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة بعد أن حقق انتصارين رائعين في الجولتين السابقتين على حساب تركيا وسويسرا بثلاثية نظيفة، ويسعى للحفاظ على الصدراة بتجنب الخسارة أمام خصمه في لقاء اليوم، هل يمكن القول بأنه الاختبار الحقيقي الأول لكتيبة مانشيني؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولى بين ويلز وإيطاليا، والتي ستُقام على ملعب أولمبيكو.