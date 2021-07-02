إيطاليا وبلجيكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 ..

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بلجيكا 1 × 2 إيطاليا

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نهاية المباراة بفوز إيطاليا بهدفين لهدف على بلجيكا لتتأهل إلى نصف النهائي

تبديل لإيطاليا بخروج كييزا ودخول تولوي

بطاقة صفراء للاعب بيراردي الذي لم يحترم المسافة القانونية للخطأ الذي نفذه دي بروين

89' خطأ لبلجيكا من مكان خطير، بعد عرقلة دوناروما

82' تسديدة من دوكو بعد مجهود فردي مميز ولكن الكرة عالية عن المرمى

تبديل اضطراري لإيطاليا بخروج سبينازولا للإصابة ودخول إيمرسون

تبديلين لإيطاليا بخروج كلا من فيراتي وإيموبيلي ودخول كلا من كريستانتي وبيلوتي

خروج البديل الشاذلي ودخول دينيس برايت

سوء حظ كبير للشاذلي، الذي يسقط على أرض الملعب للإصابة بعد دخوله لأرض الملعب بدقائق

70' أوووووووه انطلاقة من ميرتينز، الذي مرر الكرة للبديل الآخر الشاذلي الذي لعب عرضية رائعة ولكن الكرة مرت من فوق رأس لوكاكو

تبديلين لبلجيكا بخروج مونييه وتيليمانس ودخول ميرتينز والشاذلي

68' تسديدة قووووووية من إنسيني ولكن كورتوا يتصدى للكرة

65' أووووووه سبينازولا يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث! تمريرة رائعة من إنسيني لسبينازولا الذي يسدد الكرة ولكنها بجوار القائم

60' مستحيل مستحيل مستحيل! سبينازولا يمنع لوكاكو من تسجيل التعادل لبلجيكا بإنقاذه للكرة من على خط المرمى

55' دوكو يتجاوز دي لورينزو بشكل رائع، يلعب عرضية قوية ولكن دوناروما يمسك بالكرة

54' عرررضية خطيرة من مونييه ولكن دي لورينزو يشتت الكرة لضربة ركنية

52' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة بدون أي فرص خطيرة للطرفين

46' تسديدة قوووية من كييزا ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إيطاليا على بلجيكا بهدفين لهدف

45' جوووووووووووووووووووووووووووول بلجيكا تُقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، سددها لوكاكو بنجاح

45' أووووووووووه، ركلة جزاء لبلجيكا، اختراق رائع من دوكو الذي تعرض للدفع من اللاعب دي لورينزو

43' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إنسيني يحرز الهدف الثاني لإيطاليا من تسديدة أكثر من رائعة على يسار كورتوا

42' إيطاليا تضغط بشكل قوي لتسجيل الهدف الثاني

40' أووووووووه كييزا كان قريبًا من الهدف الثاني! دفاع بلجيكا يشتت ضربة ركنية لإيطاليا، تصل لكييزا الذي يسددها بشكل رائع ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

30' جووووووووووووووووووووووووووووووول إيطاليا تحرز الهدف الأول عن طريق باريلا، اختراق رائع وتسديدة ممتازة على يمين كورتوا

25' أوووووووووووه تسديدة رائعة من لوكاكو في أقصى الزاوية اليمنى، ولكن دوناروما يتصدى لها

22' مرتدة خطيرة لبلجيكا، وتسديدة من دي بروين ولكن دوناروما يتألق ويخرج الكرة لضربة ركنية

بطاقة صفراء أولى في المباراة لفيراتي بعد تدخل قوي على تيليمانس

16' تسديدة من تيليمانس ولكن بونوتشي يشتتها لضربة ركنية

13' إيطاليا تُحرز هدفًا ولكن يتم إلغائه بتقنية الفيديو بسبب وجود تسلل

12' سيطرة واستحواذ من إيطاليا بدون أي فرص خطيرة على مرمى كورتوا حتى الآن

5' عررررضية من دوكو ولكن الكرة تصل سهلة إلى دوناروما

1' بينية رائعة تصل إلى لوكاكو الذي حاول السيطرة على الكرة ولكنها طالت منه قبل أن يخرج دوناروما من مرماه ويمسك بالكرة

انطلاق المباراة

تشكيل بلجيكا:

التشكيل| 3-4-1-2

كورتوا

فيرمالين - ألديرويريلد - فيرتونخين

ثورجان هازارد - فيتسل - تيليمانس - مونييه

دي بروين

دوكو - لوكاكو

تشكيل إيطاليا:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

دي لورينزو - بونوتشي - كيليني - سبيناتزولا

باريلا - جورجينيو - فيراتي

إنسيني - إيموبيلي - كييزا

#الآتزوري 🇮🇹



التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني يشهد تواجد فيديريكو كييزا منذ البداية، وعودة القائد جورجيو كيليني 📋📢 #بلجيكا_إيطاليا | #يورو2020 pic.twitter.com/edbztc8lM8 — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) July 2, 2021

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة بلجيكا وإيطاليا ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا، والتي ستُقام على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.