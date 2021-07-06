إيطاليا وإسبانيا: مباشر لحظة بلحظة
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إسبانيا × إيطاليا
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اختيارات المحررين
تشكيل إسبانيا:
التشكيل| 4-3-3
سيمون
ألبا - جارسيا - لابورت - أزبيلكويتا
بيدري - بوسكيتس - كوكي
توريس - أوريازابال - أولمو
تشكيل إيطاليا:
التشكيل| 4-3-3
دوناروما
إيمرسون - بونوتشي - كيليني - دي لورينزو
باريلا - جورجينيو - فيراتي
إنسيني - إيموبيلي - كييزا
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إسبانيا وإيطاليا ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا، والتي ستُقام على ملعب ويمبلي في إنجلترا.