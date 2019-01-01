إيطاليا تقلب الطاولة على أرمينيا بثلاثية

المنتخب الإيطالي يواصل زحفه نحو نهائيات يورو 2020

فيسبوك تويتر بلال محمد

تمكن المنتخب الإيطالي، من قلب النتيجة على نظيره الأرميني بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى اليورو القادم.

المنتخب الأرميني، تقدم في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، عن طريق كاربتيان، بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 27، تمكن بيلوتي من تعديل النتيجة، بعد عرضية من الجانب الأيسر، قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، استطاع بيليجريني تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، برأسية بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها بونوتشي.

وبمجهود فردي في الدقيقة 80، عزز بيلوتي التقدم لصالح إيطاليا، بعد استلامه كرة داخل منطقة الجزاء، وقام بمراوغة المدافعين ثم قام بالتسديدة في الزاوية الضيقة معلناً عن الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إيطاليا إلى النقطة 15 في صدارة المجموعة بعد لعب 5 مباريات، وتجمد رصيد أرمينيا عند النقطة السادسة في المركز الثالث.