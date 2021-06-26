إيطاليا ضد النمسا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إيطاليا ضد النمسا على ملعب ويمبلي في ثاني مباريات دور الـ16 في يورو 2020 ..

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إيطاليا 0 ×0 النمسا

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تشكيل إيطاليا

قرر المدرب روبيرتو مانشيني البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



دوناروما

دي لورينزو، أتشيربي، بونوتشي، سبينازولا

باريلا، جورجينيو، فيراتي

بيراردي، إيموبيلي، إنسيني

تشكيل النمسا

قرر المدرب فرانكو فودا البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-2-3-1



باشمان

ألابا، هينتيرجير، دراجوفيتش، لاينير

جريليتش، شلاجر

سابيتسر، باومجارتلينجر، لايمر

أرناتوفيتش

ويحاول الأتزوري الاستمرار في سلسلة اللا هزيمة مع المدرب روبيرتو مانشيني والمضي قدمًا في البطولة

تصدر المنتخب الإيطالي مجموعته بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي أهداف، بينما تمكنت النمسا أخيرًا من الوصول إلى الأدوار الإقصائية بعد الفوز في مباراتين وحصد 6 نقاط في مجموعتها.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول للمباراة الثانية في دور الـ16 من يورو 2020 بين النمسا وإيطاليا، والتي ستُقام على ملعب ويمبلي.