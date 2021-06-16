إيطاليا إلى دور الـ16 من يورو 2020 بانتصار ممتع على سويسرا

تألق من كتيبة مانشيني..

تأهل منتخب إيطاليا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2020 بعد التغلب على نظيره السويسري بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو بروما شهدت أفضلية واضحة لمنتخب إيطاليا طوال التسعين دقيقة، وتلك الأفضلية تُرجمت إلى تقدم للأتزوري في الشوط الأول عبر مانويل لوكاتيلي بالدقيقة 26.

ومع انطلاق الشوط الثاني والأمل يحدو سويسرا للعودة في المباراة، عاد نجم ساسوولو لوكاتيلي ثانيةً وأحرز الهدف الثاني وقتل المباراة عمليًا في الدقيقة 51.

وأبى الهداف تشيرو إيموبيلي أن يخرج من المباراة دون أن يضع بصمته، واستطاع إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 89 وتقاسم صدارة هدافي البطولة مع كريستيانو رونالدو.

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ولحساب نفس المجموعة، فاز منتخب ويلز بثنائية نظيفة على تركيا بالعاصمة الأذربيجانية باكو، في مباراة أهدر فيها جاريث بيل ركلة جزاء بصورة أثارت سخرية الجميع بعد إرساله الكرة للمدرجات.

على هذه الحالة، ضمنت إيطاليا التأهل إلى دور الـ16 بوصولها للنقطة السادسة، بينما تأتي ويلز في المركز الثاني بأربع نقاط، وسويسرا في المركز الثالث بنقطة، مع تذيل تركيا الترتيب بدون رصيد.

الجدير بالذكر أن منتخب روسيا قد أشعل المجموعة الثانية بعدما فاز أيضًا مساء الأربعاء على فنلندا بهدف نظيف، ليتقاسم الوصافة مع الدولة الاسكندنافية لحين مباراة الدنمارك وبلجيكا المرتقبة غدًا.