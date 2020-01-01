إيسكو يرفض الرحيل عن ريال مدريد رغم تهميشه

في ظل رغبة بيرلو في التعاقد معه في يوفنتوس.. كيف يبدو مستقبل إيسكو مع ريال مدريد؟

يتعرض النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو للتهميش في ريال مدريد ولا يشارك بشكل منتظم، ولكنه رغم ذلك يرفض الرحيل هذا الصيف.

وكان إيسكو قد لعب موسمًا استثنائيًا مع الفريق الملكي في 2017 حين توج الفريق بالخماسية التاريخية، ولكنه يعيش أوقاتًا صعبة منذ ذلك الحين.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في 2022، ورغم تبقي عامين فقط على نهاية عقده، إلا أن إدارة الفريق الملكي لم تعرض عليه التجديد.

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ولكن رغم كل هذه الظروف، ورغم توافر العروض الخارجية، إيسكو أغلق ملف الرحيل عن ريال مدريد وأعلن أنه لن يقدم على هذه الخطوة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن متوسط الميدان الإسباني قد أغلق باب الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

واتصل فرانشيسكو بوالده والذي يعمل كوكيل لأعماله ليخبره أنه لن يستمع إلى العروض المقدمة من أي من أندية أوروبا، ولا حتى بعد تأكيد عودة أوديجارد إلى الفريق الملكي.

وفرضت الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا الكثير من الإجراءات على أندية أوروبا ومنها ريال مدريد الذي أراد بيع عدد من نجومه من أجل تعويض الخسائر المالية.

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يذكر أن أندريا بيرلو الذي تولى منصب المدير الفني ليوفنتوس كان قد تحدث من قبل في أحد الاستوديوهات التحليلية حول كون إيسكو هو الحل لمشاكل وسط ملعب السيدة العجوز.