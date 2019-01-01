إيسكو يُعجب بتعليق ينتقد سولاري

إلى متى تستمر أزمات إيسكو في ريال مدريد مع سولاري؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أُعجب إيسكو، لاعب ريال مدريد، بتغريدة عبر موقع "تويتر" والتي تنتقد عدم مشاركته أساسيًا في مباراة ليجانيس بذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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إيسكو لم يشارك أساسيًا مع ريال مدريد تحت قيادة سانتياجو سولاري سوى في مباراتين فقط.

وكتب أحد جمهور الملكي عبر حسابه بموقع "تويتر" ينتقد غياب إيسكو عن التشكيل الأساسي لمواجهة ليجانيس رغم عدم جاهزية كاسميرو وداني سيبايوس، مشيرًا إلى أنّ سولاري لن يضم اللاعب أبدًا للتشكيل الأساسي.

وأُعجب إيسكو بالتغريدة التي تدافع عنه، قبل أن يتراجع بعد ذلك ويحذف الإعجاب.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها لاعب مالاجا السابق قرارت سولاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فسبق ونشر صورة له تظهر عدم زيادة وزنه وذلك بعد تصريح المدرب بأن اللاعب لديه دهون زائدة.

ريال مدريد انتصر بثلاثية نظيفة على ليجانيس ليقترب من التأهل لثمن نهائي كأس الملك، وشارك إيسكو في المباراة بديلًا .