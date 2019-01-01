إيركسين: أتمنى لو أنني أستطيع تحديد مستقبلي بمفردي

إيركسين ينتهي عقده مع توتنهام في الصيف القادم ولم يجدد تعاقده حتى الآن

بلال محمد فيسبوك تويتر

تمنى كريستيان إيركسين، لاعب توتنهام الحالي أنه لو كان بإمكانه اتخاذ قراره حول مستقبله بمفرده، مشيراً إلى أن هذا لا يحدث في عالم كرة القدم.

ويرتبط اللاعب الدنماركي بعقد مع توتنهام ينتهي في 30 يونيو القادم، ويحق له في يناير القادم التوقيع مع أي فريق يريد كصفقة انتقال حر.

وقال إيركسين في تصريحات صحفية: "أرغب في تحديد مستقبلي بمفردي كما لو كنت في لعبة فوتبول مانجر، ولكن لا يمكنني فعل هذا إنها كرة القدم، لا أحد يعلم ماذا سيحدث".

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وواصل: "انا لست نادماً على تصريحات التي قلت فيها بأنني أرغب في خوض تحدٍ جديد، ربما يمكنني فعل ذلك، كما أنني لا أتابع الشائعات التي تكتبها الصحافة حول مستقبلي مع توتنهام".

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وتسعى العديد من الأندية، إلى الحصول على توقيع اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، ويأتي على رأسها ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولعب إيركسين أربع مباريات مع توتنهام، هذا الموسم سجل خلالهم هدفاً وحيداً وكان في شباك أرسنال، يوم الأحد الماضي في ديربي شمال لندن.