إيدرسون جاهز لمواجهة تشيلسي وظهور ساني ولابورت

بداية عودة المصابين إلى صفوف مانشستر سيتي

حمل مران مانشستر سيتي اليوم، بعض الأنباء السارة للجمهور والجهاز الفني قبل مواجهة تشيلسي، حول أخبار المصابين.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي، مساء السبت القادم في قمة الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وعاد اليوم ليروي ساني وإيمريك لابورت، إلى مقر النادي لاستكمال تأهيليهما من الإصابات التي لحقت بهما.

وتعرض ساني إلى إصابة مطلع الموسم بقطع في الرباط الصليبي، ومن المتوقع عودته إلى الملاعب بكامل قوته في فبراير القادم.

بينما تعرض لابورت إلى إصابة في الركبة خاض على آثرها عملية جراحية ناجحة، ومن المتوقع عودته في يناير القادم.

أما على مستوى حراسة المرمى، شارك الحارس البرازيلي إيدرسون بشكل طبيعي مع الفريق ويبدو أنه جاهزاً لمواجهة البلوز.

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إيدرسون غاب عن صفوف المواطنين، في مباراة الدوري الأخيرة أمام ليفربول والتي خسرها فريقه بثلاثة أهداف، ليتسع فارق النقاط بين الريدز وسيتي إلى تسع نقاط.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع من جدول الدوري برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.