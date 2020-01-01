إيجالو يتعرض لموقف محرج بسبب سيدات مانشستر

يبدو أن النيجيري ليس معروفًا

تعرض لاعب مانشستر يونايتد النيجيري أوديون إيجالو لموقف محرج أثناء تدربه بشكل منفرد في ملعب جامعة مانشستر.

إيجالو انضم إلى مانشستر يونايتد في آخر يوم من الميركاتو الشتوي قادماً من الدوري الصيني من فريق شانجهاي شينهوا.

وبسبب المخاوف من فيروس كورونا المنتشر في الصين جعل الفريق اللاعب يتدرب بمفرده لمدة 14 يوماً خوفاً من إصابته بالمرض اللعين.

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وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فأن اللاعب كان يتمرن في ملعب الجامعة في أول أيام حضوره لتأتي سيدات فريق الكرة النسائي، ويقمن بطرده.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب طُرد من الملعب بسبب عدم تعرف السيدات عليه وظنوا أنه دخيل على المكان.

وتابعت :"الأمر انتهى بسرعة شديدة وكان الجميع يضحك بشأن الأمر والتقطوا الصور التذكارية معاً لعبور الأمر".

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وقال أحد شهود العيان: "كان يتمرن وحيداً واللاعبات شعرن بالقلق منه وطالبوه بالخروج من الملعب، ومر الأمر سريعاً عندما اطلعوا على هويته".

إيجالو ظهر لأول مرة في مباراة تشيلسي في الدوري والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين، ليتقلص الفارق مع تشيلسي إلى 3 نقاط فقط.