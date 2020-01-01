إيجالو: أريد الاستمرار مع مانشستر يونايتد وأعرف المطلوب مني

إيجالو يريد تمديد فترة وجوده مع الشياطين الحمر

يأمل أوديون إيجالو، مهاجم مانشستر يونايتد في الاستمرار مع الشياطين الحمر، وتحويل إعارته لعقد دائم.

وتعاقد يونايتد مع المهاجم النيجيري، في يناير الماضي على سبيل الإعارة، قادماً من شانجهاي شينوا الصيني.

وقال إيجالو في تصريحات صحفية: "بكل تأكيد أرغب في الاستمرار مع مانشستر يونايتد لفترة أطول إذا أتيحت لي الفرصة".

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وواصل: "مهمتي هي العمل بجد كل يوم في التدريبات، وعندما يُطلب مني مساعدة الفريق والمشاركة أفعل ذلك".

وأضاف: "لعبت من قبل في البريميرليج، وأعرف المطلوب، يجب أن يكون اللاعب قوياً وأن تساعد فريقك في كل فرصة وأنا أعمل على ذلك".

وتابع: "للأسف راشفورد مصاب، إنه مهاجم بصفات جيدة، سيتعين علينا تعويض غيابه، وأنا مستعد لتقديم كل شيء للفريق".

مانشستر يونايتد يستعيد مكتوميناي أمام واتفورد

ويستعد إيجالو للمشاركة مع الشياطين الحمر، أمام فريقه السابق واتفورد، يوم الأحد القادم في الجولة الـ 27 من البريميرليج .

جدير بالذكر أن المهاجم صاحب الـ 30 عاماً، شارك مع مانشستر في مباراتين بالدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.