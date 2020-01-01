إيتو يعود من الاعتزال لأجل فريق إسباني

مفاجأة مذهلة..

قد يسجل الأسطورة صامويل إيتو عودته للملاعب مرة أخرى رغم اعتزاله كرة القدم في سبتمبر الماضي، وذلك لتمثيل أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الإسبانية الطموحة للغاية.

وبحسب ما أعلنه موريس ياجنييلو، رئيس نادي راسينج مورسيا، أحد فرق الدرجة الثالثة الإسبانية، فإن المفاوضات بينه وبين إيتو صاحب الـ39 عامًا قائمة وقد تنجح في وقتٍ قريب.

ومن المقرر أن يلتقي راسينج مورسيا مع ليفانتي في كأس الملك، ويحاول ياجنييلو إقامة المباراة في دولة الإمارات وضم إيتو لفريقه للعب هذه المباراة فقط.

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الرئيس في تصريحاته للصحافة قال "في هذا الوقت من الصباح أود أن أقول إن فرص التوقيع مع صامويل إيتو الآن 50-50".

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كما أضاف "في الأسبوع المقبل سنتعرف إذا ما كان بمقدورنا ضم إيتو، وإذا لم يكن فلدينا الخطة ب. بالطبع سيلعب إذا ضممناه، هذه مهمة المدرب".

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أما عن أسباب رغبته لعب مباراة ليفانتي في الإمارات "نحن واضحون أن مباراة ليفانتي مهمة جدًا وقد حان وقت الاستثناءات".

وأتم "لدينا العديد من المستثمرين من الإمارات والمكسيك ويمكنهم دعم هذه المباراة ماديًا".

يذكر أن الاتحاد الإسباني لم يرد بعد على رغبة راسينج في اللعب بالإمارات، وإن بدا الأمر صعبًا بالنظر إلى ضغط مباريات ليفانتي في الليجا.

كما تجدر الإشارة إلى أن إيتو قد نجا بأعجوبة من حادثة سيارة في الكاميرون الأسبوع الماضي ولا يُعاني حاليًا من أي إصابات رغم ما تعرضت له سيارته من دمار شديد.