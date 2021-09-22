إيتو: سعيد لاستمرار مبابي في باريس.. وهالاند وحش

صامويل إيتو يؤكد قدرة باريس سان جيرمان على حصد لقب دوري الأبطال.

يرى الكاميروني صامويل إيتو، النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، أن المنافسة القادمة في كرة القدم العالمية ستكون بين إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما كشف إيتو عن رأيه في الوضع الدقيق الذي يعيشه برشلونة حاليًا، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن صفقات باريس سان جيرمان الاستثنائية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويتواجد إيتو حاليًا في إسبانيا للمشاركة في القمة العالمية لكرة القدم، وأجرى حوارًا مع صحيفة "as" كشف خلاله عن رأيه في سوق الانتقالات، وأبرز اللاعبين المتواجدين حاليًا.

ماذا قال إيتو عن فريق باريس سان جيرمان الحالي؟

في البداية تحدث إيتو عن باريس سان جيرمان وصفقاته وشكل الفريق حاليًا.

وقال إيتو: "الفريق الذي صنعه ناصر الخليفي ومعاونوه مذهل، نأمل أن يفوز هذا الفريق الرائع بشكل شيء يطمحون إليه".

ماذا قال إيتو عن رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان؟

وتطرق إيتو خلال المقابلة عن الحديث عن ليونيل ميسي، وعما إذا كان يتخيل رحيله عن صفوف برشلونة.

وقال الكاميروني: "مثل الكثيرين لا، قلة هم الذين يمكن أن يتخيلوا مغادرة ميسي لبرشلونة، لكنها كرة القدم، إنه عالم خاص لا يمكن أبدًا توقع ما سيحدث، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعاقدات".

وعن لعب ميسي وسيرخيو راموس معًا في باريس سان جيرمان قال إيتو: "إنهما لاعبان رائعان، ومن دواعي امتياز باريس سان جيرمان امتلاكهما".

وأضاف: "كمدينة، باريس هي واحدة من أفضل المدن في العالم، والآن يمتلكون فريقًا جيدًا جيدًا".

وقال إيتو متحدثًا عما إذا كان عدم تحقيق فريق باريس سان جيرمان الحالي للقب دوري أبطال أوروبا يعد فشلًا: "هؤلاء اللاعبين معتادون على اللعب تحت ضغط، ويعرفون كيفية اللعب بهذه الطريقة".

وأكمل: "بعد عشرين عامًا من العمل لم يتغير هذا الأمر بالنسبة لهم، على العكس من ذلك، بالنسبة إلى باريس سان جيرمان من الجيد وجود لاعبين مثل هؤلاء بين صفوفه".

ماذا قال إيتو عن مبابي وقضية انتقاله إلى ريال مدريد؟

قال إيتو عن محاولة ريال مدريد للتعاقد مع مبابي ورفض باريس سان جيرمان للعرض: "لا أعرف ما هو العرض، لكني سعيد لأنه لا يزال في باريس".

وأضاف: "كريستيانو رونالدو وميسي يقتربان من نهاية مسيرتهما الكروية، والآن وقت مبابي".

وعن منافسة هالاند ومبابي قال إيتو: "هالاند وحش، لكن كيليان هو كيليان".

ماذا قال إيتو عن وضع برشلونة الحالي؟

وتطرق إيتو للحديث عن الوضع المعقد الذي يعيشه برشلونة حاليًا بقوله: "النادي في أزمة اقتصادية، لكن هذا هو الحال في جميع الأندية تقريبًا باستثناء ناديين أو ثلاثة".

وأضاف: "الأزمة ليست من اليوم، فهي ظاهرة منذ سنوات، ومع ذلك سيظل برشلونة دائمًا برشلونة، ما نريده هو أن يستمر الفريق في جعلنا نحلم من خلال الانتصارات".

وفي ختام حديثه قال إيتو: "لطالما امتلك برشلونة دائمًا لاعبين شباب، لكن ليس لدي حل، إذا كان ذلك في وسعي سأخبر صديقي لابورتا، لكن لا أعلم حقًا، صحيح أن أكاديمية النادي منحته الكثير من النجوم، وأتمنى أن تستمر في ذلك".

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