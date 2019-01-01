إيتو: سألعب كجوارديولا وأصبح أول مدرب أسمر يفوز بدوري الأبطال

إيتو يريد العودة إلى برشلونة كمدرب ليلعب كرة جوارديولا ويفوز بدوري أبطال أوروبا

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قال أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو إنه يتمنى العودة إلى برشلونة لهدف واحد فقط وهو أن يصبح مدربًا ويلعب كرة قدم كجوارديولا.

وكان صامويل إيتو قد رحل عن برشلونة بسبب خلاف بينه وبين بيب جوارديولا، وظل الخلاف بينهما قائمًا حتى بعد سنوات من انفصال الثنائي.

ورغم ذلك، أكد المهاجم الكاميروني لبرشلونة وإنتر وتشيلسي وريال مدريد أنه يتمنى العودة إلى الفريق الكتالوني مرة أخرى ولكن كمدرب هذه المرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

وأضاف: "أتمنى أن أصبح مدربًا لبرشلونة من أجل لعب كرة قدم مماثلة لتلك التي لعبها بيب جوارديولا في فترته مع الفريق الكتالوني والتي أذهل بها العالم"

وتابع: "لدي حلم بأن أصبح أول مدرب أسمر يفوز بدوري أبطال أوروبا، وذلك مع برشلونة وبنفس كرة القدم التي لعبها جوارديولا، أتمنى أن يعيد التاريخ نفسه"

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يذكر أن صامويل إيتو قد أعلن اعتزاله كرة القدم منذ أيام قليلة، وذلك بعد مسيرة حقق فيها الكثير من البطولات والأرقام القياسية مع جميع الأندية التي ارتدى قميصها.