إيتو: اللعب في قطر سيكون مكافأة الوصول لكأس العالم

نجم منتخب الكاميرون وفريق برشلونة المعتزل يشيد باستعدادات قطر من أجل بطولة كأس العالم المقبلة 2022.

أشاد النجم الكاميروني صامويل إيتو، نجم برشلونة وإنتر المعتزل باستعدادات قطر من أجل استضافة بطولة كأس العالم القادمة في 2022.

جاء هذا في تصريحات لإيتو أكد خلالها أن اللعب على الملاعب الخاصة بالبطولة والتدرب على مراكز تدريبها سيكون مكافأة في حد ذاته للفرق التي وصلت لها.

وقال إيتو: "لن يشعر النجوم بالإرهاق لأنهم لن يستخدموا الطائرات من أجل السفر بين المباريات، سيكونون في نفس المدينة ولهم وقت مثالي لركوب القطار".

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وأضاف: "كل المشاركين سيكون أمامهم الفرصة لاستخدام أفضل المنشآت في العالم، سواء كانت الملاعب المذهلة التي ستستضيف المباريات أو مراكز التدريبات ذات المستوى العالمي".

وأكمل: "الشيء المؤكد بالنسبة لي أن ما سيختبره نجوم كرة القدم حول العالم في قطر سيكون بمثابة مكافأة على وصولهم للمونديال".

وأردف: "أنا أستمتع بزيارة الكثير من الأماكن عندما أكون في قطر، لذلك لدي ثقة في أن الجماهير ستجد الكثير من الأماكن الترفيهية لتزورها عند الوصول لتلك الدولة المذهلة في 2022".

جدير بالذكر أن التوقعات تقول أن حوالي مليون ونصف زائر سيتواجدوا في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر عام 2022.