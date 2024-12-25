"وضعك يختلف عني ولا يوجد سبب حقيقي للرحيل" .. أسطورة ليفربول ينصح محمد صلاح بالتجديد

النجم الإنجليزي يكرر طلبه للفرعون

طالب إيان راش، أسطورة نادي ليفربول وهدافه التاريخي، النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز الحالي، بإعادة التفكير في موقفه بشأن الرحيل عن النادي مع نهاية عقده، والتجديد للفريق الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع ليفربول في صيف 2025، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل، بينما لم تلتقي طلباته المادية ومدة العقد الجديد مع رغبة إدارة ليفربول.

ونقل إيان راش في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور"، تجربته إلى النجم المصري بشأن الرحيل عن الريدز، حيث سبق وغادر النادي مرتين في مسيرته، حيث كان خروجه الأول في عام 1987 قصيرًا، ومن ثم عاد إلى ميرسيسايد بعد موسم واحد في يوفنتوس بعد أن شعر بالحنين إلى الوطن، والثاني كان عام 1996 نحو ليدز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال راش: "رحلت لأنني لم أكن ألعب بانتظام. أردت فقط لعب كرة القدم. لم أكن أرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء وهذا ما يجب أن تنظر إليه. غادرت هنا للذهاب إلى ليدز يونايتد لأنني أردت اللعب أسبوعًا تلو الآخر".

وأضاف: "نظرت إلى روبي فاولر وستان كوليمور، كانا يؤديان بشكل جيد حقًا معًا، ولم أكن أرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء. كنت أستمتع بكرة القدم وهذا هو السبب وراء انتقالي إلى ليدز".

ومع ذلك، أوضح إيان راش أن وضع صلاح في أنفيلد مختلف، قائلاً: "لكن هذا كان وضعي، الأمر يعتمد على ما إذا كنت سعيدًا بالجلوس على مقاعد البدلاء أم لا. لكن محمد لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، لذا لا، لا يوجد سبب حقيقي لرحيله حتى الآن".

وكان راش قد تحدث مسبقًا في حفل توزيع جوائز كرة القدم الشمالية الغربية الشهر الماضي، عن رغبته في رؤية صلاح يجدد عقده، قائلًا: "أنا ومحمد نتحدث كثيرًا. يتحدث الناس عما إذا كان سيبقى أم يرحل، لكنني أستمتع بمشاهدته على أرض الملعب والجميع يريد بقاءه".