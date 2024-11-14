بعد شهر على اعتزاله .. إنييستا يعود لكرة القدم من بوابة مختلفة!

إنييستا يعود لعالم كرة القدم...

قرر أندريس إنييستا، لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، والذي أعلن اعتزاله كرة القدم مؤخرًا، العودة إلى عالم الساحرة المستديرة، ولكن في دور جديد.

وكان إنييستا، قد أعلن في مطلع أكتوبر الماضي، اعتزاله ممارسة كرة القدم، بعد مسيرة مليئة بالإنجازات والبطولات، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فإن النجم الإسباني صاحب الـ 40 عامًا، استحوذ أغلبية أسهم نادي هلسنجور، الذي يلعب في الدرجة الثالثة بالدنمارك.

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وأفادت الصحيفة إلى إنييستا، حسم الصفقة من خلال شركته الخاصة، وبالتعاون مع إحدى شركات الاستثمار السويسرية.

وقال إنييستا في تصريحات عقب التوقيع: "قررنا الانضمام إلى مشروع نادي هلسنجور، لأنه نادي مثير للاهتمام للغاية وبه مرافقة رائعة والعديد من الأشخاص الجيدين داخل النادي وحوله، كما أن الفريق لديه القدرة على أن يصبح جزءًا مهمًا من كرة القدم الدنماركية".

جدير بالذكر أن إنييستا، سيظهر مع برشلونة، للمرة الأخيرة في مباراة الكلاسيكو، بين أساطير الفريق الكتالوني، مع أساطير الميرينجي والمقرر إقامتها يوم 15 ديسمبر 2024 في العاصمة اليابانية طوكيو.