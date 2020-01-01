إنييستا يزور أكاديمية برشلونة في تركيا

زيارة مفاجئة من إنييستا لأكاديمية برشلونة في إسطنبول

قام أسطورة نادي برشلونة وكرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا بزيارة مفاجئة لأكاديمية النادي الكتالوني بالعاصمة التركية إسطنبول.

وكان إنييستا قد سافر إلى العاصمة التركية في رحلة للتعرف على المدينة وأهم المعالم التاريخية والمازارات السياحية الموجودة فيها.

وخلال زيارته، لم يفوت الرسام الفرصة من أجل التعرف على ملامح برشلونة هناك، حيث زار أكاديمية النادي في إسطنبول بشكل مفاجئ.

واندهش الأطفال من رؤية أندريس إنييستا بشكل مفاجئ في فندق سان سيتي بارك حيث يقيمون، مما أدى إلى انتشار أجواء من البهجة لديهم.

وتبادل إنييستا الحديث مع القائمين على الأكاديمية وكذلك حاول منح جزء من خبراته للأطفال وتبادل الحديث معهم من أجل التشجيع والتحفيز.

وكان إنييستا قد حضر الأسبوع الماضي إلى المدينة الرياضية لبرشلونة من أجل رؤية زملائه السابقين في الفريق الذي قضى فيه عمره كله ومسيرته الاحترافية قبل محطة الانتقال إلى اليابان.

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يذك أن متوسط ميدان فيسيل كوبي الياباني في الوقت الحالي إنييستا يحصل على أجازة في الوقت الحالي بعد انتهاء الموسم الكروي في اليابان.