إنييستا وراموس وبيكيه على رأس ترشيحات الأولمبياد لإسبانيا

لويس دي لا فوينتا مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي يحدد خياراته للنجوم فوق السن قبل بطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

كشفت تقارير أرجنتينية اليوم عن عدة أسماء قد تكون ضمن خيارات المدرب لويس دي لا فوينتا المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي لبطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "تي إل سي سبورت" والتي أكدت أن عددًا من الأسماء تم ترشحيها في الفترة الماضية لتدخل القائمة الإستثنائية للثلاثة لاعبين فوق السن.

وقالت الشبكة أن النجم السابق لبرشلونة أندريس إنييستا، والحالي لريال مدريد سيرخيو راموس، ومعهما الثنائي دافيد سيلفا وجيرارد بيكيه.

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وكان المنتخب الإسباني قد حسم تأهله لبطولة كرة القدم في منافسات الأولمبياد الصيفية المقبلة في طوكيو 2020 بعد الوصول للمربع الذهبي ببطولة أوروبا بالعام الماضي.

وتأهل حتى الآن 12 منتخبًا للبطولة التي تقام في الفترة بين الـ 22 من يوليو والثامن من أغسطس المقبل من أصل 16 فريقًا.

ويشارك في البطولة منتخب مصر بعد فوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت الـ 23 عامًا والتي أقيمت في مصر قبل عدة أسابيع وبجواره كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، ومعه نظيره السعودي متأهلًا عن آسيا مع أستراليا وكوريا الجنوبية.

جدير بالذكر أن منتخبات الكونكاكاف وأمريكا الجنوبية هي التي تتبقى لتحديد كافة المتأهلين للبطولة، حيث سيتأهل فريقين عن كل قارة في فبراير وأبريل المقبلين.