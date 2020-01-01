إنييستا: ميسي لا يُقارن ومورينيو عظيم وإبراهيموفيتش بين الأفضل

تعرف على تصريحات إنييستا حول ميسي ومورينيو وزلاتان إبراهيموفيتش

أكد أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة ولاعب فيسيل كوبي الياباني، أنّ ما يقدمه ليونيل ميسي يجعله الأفضل على الإطلاق، مشيدًا بإمكانيات زلاتان إبراهيموفيتش وموجهًا التحية للمدرب جوزيه مورينيو.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة بنهاية عقده في 2021 بعد قراره بإيقاف مفاوضات التمديد.

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إنييستا حقق 32 بطولة مع برشلونة ويعتبر ثاني أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب رفقة البلوجرانا خلف ميسي.

وقال إنييستا في حوار مع صحيفة "كوريري" الإيطالية: "حينما قررت الرحيل كان شرطي ألا أضطر لمواجهة برشلونة في أي مباراة رسمية ولذلك رفضت اللعب في أوروبا، وحينما غادرت كنت أعلم جيدًا أنني قدمت كل شيء لأجل الفريق ورغبت في رؤية كرة القدم بصورة مختلفة في بلد آخر من أجل التعلم والتطور".

وتابع: "سوف أحاول اللعب في مجال التدريب، فأنا أشعر بشكل جيد نحو هذه الفكرة، كما أنّ اللعب في الدوري الياباني فاجئني كثيرًا لأن البطولة تحظى بتنافسية عالية".

بالحديث عن ميسي، استكمل: "هناك الكثير من الأحاديث عنه لكنّه بالنسبة لي رقم واحد وذلك لأنه يمتلك كل شيء؛ التمرير وصناعة الفرص والأهداف والتسجيل والمراوغة وكذلك روح الفريق. إنّه يعرف كيف يصنع الفرق في كل المباريات تقريبًا ولا يزال يقدم الكثير لعدة سنوات. لم أشاهد في حياتي لاعب مثله".

واسترسل: "ليو مختلف، لا يمكن الوصول له، وبعد ذلك الجميع يحق له اختيار من يفضله. نحن نحب المقارنات ولكن ميسي شخص لا يمكن مقارنته مع أحد حتى لو سجل الرصيد ذاته من الأهداف".

إنييستا تحدث أيضًا عن نجم ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، بقوله: "إنّه يستطيع اللعب في أي طريقة ومع أي لاعبين، ربما لم تكن تجربته في برشلونة سهلة، ولكنني امتلك معه ذكريات جيدة في غرفة الملابس وهو من أفضل اللاعبين في العالم".

واختتم: "الفترة التي لعبنا فيها ضد ريال مدريد مع جوزيه مورينيو كانت معقدة وكل مواجهة بمثابة معركة. أنا لا أعرف المدرب بصورة شخصية ولا أعرف عمله ولم يسبق له أن دربني لكنني لا أنكر أنّه مدرب عظيم".

جدير بالذكر أنّ مورينيو مع ريال مدريد في 3 مواسم لم يحقق الفوز في الكلاسيكو سوى 4 مرات فقط من أصل 13 مباراة.