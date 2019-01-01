إنييستا: جمعت كل قمصان زملائي في برشلونة وغير نادم لرحيلي

أندريس إنييستا نجم فريق برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي يعرب عن سعادته بمواجهة زملائه السابقين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإسباني الكبير أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي عن سعادته بمواجهة الفريق الكتالوني الودية اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إنييستا وأكد خلالها أن المباراة جعلته يشعر بشعور غريب للغاية عقب أن اضطر لمواجهة من كانوا زملائه.

وقال إنييستا: "أن أواجه برشلونة كان ذلك أمرًا غريبًا للغاية، كل هؤلاء كانوا زملائي واليوم واجهتهم في الملعب، لقد كانت دقائق غريبة بالنسبة لي".

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وأضاف عن كونه نادم أم لا بسبب الرحيل وقال الرسام: "لا على الإطلاق لا أستطيع الندم بعد رحيلي، لقد كانت فترتي مع برشلونة جيدة لكنها انتهت".

وأكمل: "لقد اضطررت لجمع كل قمصان فريق برشلونة تقريبًا من أجل أن أمنحهم لزملائي في فيسيل كوبي عقب انتهاء المباراة".

جدير بالذكر أن إنييستا كان قد شارك اليوم وللمرة الأولى في مسيرته الكروية في مواجهة أمام برشلونة، وانتهت المباراة بفوز الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين.