إنفانتينو يلمح إلى إمكانية تغيير قانون التسلل

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يتفق مع رأي آرسين فينجر

ألمح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي إلى إمكانية تغيير قانون التسلل في كرة القدم.

واقترح من قبل آرسين فينجر، رئيس تطوير قسم الكرة العالمية في الفيفا، تغيير قانون التسلل، بحيث يكون اللاعب في وضع جانبي، بمعني إذا كان أي جزء من جسمه يمكنه تسجيل هدفاً متأخراً أو مستويًا مع المدافع.

وقال إنفانتينو في لقاء صحفي أجراه اليوم: "أنا مؤيد لفكرة مناقشة تغيير قانون التسلل إذا كان سيساعد، لأن حالات التسلل من أكثر الحالات جدلاً في عالم كرة القدم".

المزيد من الفرق

وأضاف: "علينا أن ننظر إذا كان بإمكاننا جعل قانون التسلل أكثر وضوحاً خلال الفترة القادمة".

إنفانتينو يوضح مصير المباريات الدولية في حال انتشار كورونا

وعند سؤاله، عن إمكانية وضح مسافة سماح في قانون التسلل تراها لجنة الفيديو، قال: "هذا لن يحل المشكلة، فمثلاً لو ضعت هامش بقيمة 10 سنتيمترات، ثم كان هناك حالة تسلل على 11 سنتيمتر أو 10 ونصف، سيكون هناك جدلاً أيضاً".

ووفقاً للتقرير الذي نشرته سكاي سبورت، فإنه لن يكون هناك أي تغييرات في قانون التسلل في الوقت القريب، خاصة في اجتماع نهاية الأسبوع بالفيفا، لأن تلك المرحلة يجب تمر على أكثر من مرحلة وفحصها من قبل اللجان الاستشارية.